Начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева сегодня, 28 сентября, провела прямой эфир, в котором призвала граждан регистрировать новорожденное дитя.

Она отметила, что в ее практике нередко происходят случаи, когда ребенка регистрируют через полгода и даже через год после рождения. В пример она привела случай, когда ребенок оказался незарегистрированным, получая паспорт в 14 лет.

Также Юлия Пономарева напомнила, что регистрировать необходимо не только новорожденных детей, но и приемных сразу же после усыновления. Факт усыновления ЗАГС держит в строжайшей тайне, за раскрытие которой предусмотрена уголовная ответственность. Раскрыть кому-либо факт усыновления ЗАГС имеет право только с подписи родителей.

Начальник управления ЗАГС также рассказала, что на территории Саратовской области за прошедший год зарегистрировано 289 браков с иностранными женихами и 144 брака с иностранными невестами.