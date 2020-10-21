Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова рассказала о том, как будут развиваться особые экономические зоны в Балакове, Энгельсе, Саратове.

Доклад прозвучал на заседании думского комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий.

Там будут экспортноориентированные производства, а также нацеленные на импортозамещение. Из льгот — нулевая процентная ставка на доход в течении первых пяти лет, отсутствие налога на имущество в течении десят лет и так далее. Под это отвели около 100 гектаров земли, 22 участка.

Сейчас там идет набор резидентов, ими могут стать резиденты, занимающиеся инновационной деятельностью.

Уровень зарплаты будет учитываться при обсуждении кандидатуры резидента.