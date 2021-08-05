В Энгельсе прошло заседание круглого стола на тему «Интернет-зависимость среди детей: открытие нового шага или шаг в пустоту?» в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие координатор партийного проекта Юлия Таушанкова, депутат Энгельсского городского Совета депутатов Лариса Ким, президент фонда «Родительская Лига» Наталья Кривенцова, председатель Совета женщин ЭМР Елена Шевчук, а также представители религиозных конфессий и психологи.

— Для профилактики интернет-зависимости нужна обширная совместная работа общества и государства. Необходимо чаще показывать социальные ролики, популяризировать спорт, а также ввести в школе предмет, который учит и показывает модель семьи, что хорошо, а что плохо, — прокомментировала Лариса Ким>.

В ходе работы круглого стола участники высказались об опасности интернета; обменялись рекомендациями, с какого возраста стоит предоставлять детям доступ в интернет, как ненавязчиво контролировать сайты, которые посещает подросток. Подчеркнули значимость семейных традиций для формирования психики ребенка.

— Нельзя однозначно сказать, что интернет — это зло. Интернет — это удобно и в наши дни без него тяжело. Нужно найти ту золотую середину, когда интернет будет помогать, а не вредить. Важно научить ребенка находить рациональное зерно в той бездне информации, которую щедро дарит интернет и всегда помнить, что лучше провести драгоценное время с ребенком, чем отпустить его в манящую, но опасную всемирную паутину, — прокомментировала Юлия Таушанкова.