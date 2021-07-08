В день любви, семьи и верности в рамках партийного проекта «Крепкая семья» координатор Юлия Таушанкова и исполнительный секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Ксения Глухова встретились с многодетными семьями Энгельса, чтобы обсудить актуальные вопросы и рассказать о существующих мерах социальной поддержки.

— Забота о детях и защита интересов семей всегда являются для нас приоритетом. Подобные встречи позволяют из первых уст узнать, какие вопросы волнуют родителей больше всего, а значит – наиболее точно определить вектор дальнейшей работы, — прокомментировала Юлия Таушанкова.

Вместе участники встречи обсудили рецепты воспитания детей и секреты сохранения крепкого брака. Родители поделились мнением о дистанционном образовании, рассказали о гибкости семейного обучения и о том какие льготы для многодетных помогли им больше всего.

Особую отметку родителей получила инициатива президента о единовременной выплате семьям, где растут дети школьного возраста и будущие первоклассники. Выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников планируется сделать в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

Также, чтобы поддержать семьи, будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребёнком младше восьми лет. Кроме того, уже действует система выплат на первого и второго ребёнка в возрасте от рождения до трех лет. Выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. Данные льготы поддержаны как президентом Владимиром Путиным, так и партией «Единая Россия».

В ходе мероприятия координатор вручила родителям благодарственные письма от секретаря Энгельсского отделения «Единой России» Дмитрия Плеханова. Завершилась встреча совместным чаепитием.