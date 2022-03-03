На призыв оказать помощь жителям Донецкой и Луганской областей, вынужденным покинуть свои дома, откликнулись Юлия Трухманова — Член Совета районного объединения женщин «Созидание» «Союза женщин России», депутат Совета МО г. Маркс, член Большого экспертного совета по правам ребенка в Саратовской области, член комитета многодетных матерей Марксовского района, член Союза «Родительская палата», руководитель сети клиник Доктора Трухманова, Елена Ларион — Член Совета районного объединения женщин «Созидание» «Союза женщин России», член комиссии по социальной и правовой защите граждан, семьи, детства Общественного совета Марксовского муниципального района, председатель «Комитета многодетных матерей» Марксовского района и Александра Комарова –Член Совета районного объединения женщин «Созидание» «Союза женщин России», председатель Общественного совета Марксовского муниципального района, председатель Комитета солдатских матерей, заместитель главного редактора газеты «Воложка».

3 марта они посетили загородный лагерь «Орленок», где временно размещены беженцы, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик.

Юлия Трухманова совместно с Еленой Ларион и Александрой Комаровой передали гуманитарную помощь для семей нашего братского народа. Для детей младшего возраста были приобретены предметы первой необходимости: пеленки, одежда, а также продукты питания для самых маленьких – детские молочные смеси, фруктовые, овощные и мясные пюре. Активное участие в сборе средств для нуждающихся принял и коллектив ДШИ №1 города Маркса.

— На сегодняшний день одна из основных наших задач — как можно быстрее среагировать и организовать помощь, чтобы жители ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома, были обеспечены самым необходимым. Вдали от дома оказались самые уязвимые категории граждан — это дети и женщины, наш долг — сделать всё возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и безопасно. В эти дни сердце особенно болит за детей Донбасса. Как человек, имеющий непосредственное отношение к медицине и как мать, я знаю, что к детям до года должен быть более пристальный подход и от себя готова оказать любую помощь и поддержку, в том числе в вопросах лечения. Сегодня важно всем показать, что мы вместе. Мы не бросали и не бросим в беде нуждающихся, ведь в любой ситуации важно оставаться человеком, — отметила Юлия Трухманова.

То, что сейчас происходит на Донбассе — настоящая трагедия, — поддержали Елена Ларион и Александра Комарова. Они убеждены, что гражданский долг каждого из нас — открыть свое сердце и помочь людям, особенно детям, которые стали невольными участниками этих страшных событий. На их долю, к огромному сожалению, выпало настоящее испытание. Они очень нуждаются в нашей поддержке, и мы им ее всячески оказываем.

Александра Комарова обменялась контактами со старшей корпуса – женщиной из Луганска и теперь будет держать связь для того, чтобы совместно с региональным отделением Партии «Единая Россия» способствовать решению возникающих проблем и вопросов.