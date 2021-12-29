Новый год – время чудес, надежд и, конечно же, подарков. Дарить радость и делать сюрпризы приятно и волнующе. Особенно тем, кто больше других нуждается в любви и заботе. Депутат Юлия Трухманова продолжает поддерживать многодетные семьи и семьи в трудной жизненной ситуации​ на своем участке на постоянной основе. В этом году благодаря депутату Юлии​ Трухмановой​ и​ руководству​ ЦДК , 30 ребят​ из многодетных семей сказочные персонажи поздравили адресно.

Появление сказочных героев стало для ребят настоящим сюрпризом! Все были очень рады приходу Деда Мороза и Снегурочки. Дети с удовольствием рассказывали стихи и пели песни, водили хоровод и просто от души смеялись. И, конечно, же все получили заветные подарки от Дедушки Мороза.

— Дарить радость, любовь и добро – это большое счастье. А подарить волшебство в​ предновогоднюю пору вдвойне приятно! Уходящий год был для многих непростым, но поддержать в меру сил тех, кто особо нуждается в помощи, уверена, может каждый, – поделилась​ Юлия Трухманова.

Новогоднее поздравление для детей и их родителей оставило много приятных впечатлений в сердцах и надежду на удачу, успех и счастье в Новом 2022 году.