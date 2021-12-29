Новый год – время чудес, надежд и, конечно же, подарков. Дарить радость и делать сюрпризы приятно и волнующе. Особенно тем, кто больше других нуждается в любви и заботе. Депутат Юлия Трухманова продолжает поддерживать многодетные семьи и семьи в трудной жизненной ситуации на своем участке на постоянной основе. В этом году благодаря депутату Юлии Трухмановой и руководству ЦДК , 30 ребят из многодетных семей сказочные персонажи поздравили адресно.
Появление сказочных героев стало для ребят настоящим сюрпризом! Все были очень рады приходу Деда Мороза и Снегурочки. Дети с удовольствием рассказывали стихи и пели песни, водили хоровод и просто от души смеялись. И, конечно, же все получили заветные подарки от Дедушки Мороза.
— Дарить радость, любовь и добро – это большое счастье. А подарить волшебство в предновогоднюю пору вдвойне приятно! Уходящий год был для многих непростым, но поддержать в меру сил тех, кто особо нуждается в помощи, уверена, может каждый, – поделилась Юлия Трухманова.
Новогоднее поздравление для детей и их родителей оставило много приятных впечатлений в сердцах и надежду на удачу, успех и счастье в Новом 2022 году.