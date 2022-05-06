Генеральный директор сети клиник Доктора Трухманова Юлия Трухманова поздравила ветеранов и жителей Саратовской области с предстоящим Днем Победы.

-Уважаемые ветераны и соотечественники, сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений.

К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей, не позволить этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение.

9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка».

Уверена, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.

На моем избирательном участке осталось совсем не много воинов, героев — они уходят один за одним!

Поздяева Мария Степановна, Суханова Раиса Викторовна, Титкова Татьяна Тимофеевна, низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что благодаря вам мы живём в свободной стране. Ваш подвиг будет вечно жить в людских сердцах! Здоровья вам, благополучия и добра! Пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких!- Юлия Трухманова.