4 марта состоялась премьера грандиозного представления цирковой студии «Арт-Алле» в новом здании цирка.

На сцене представлен карнавал высокохудожественных номеров. Мастерство ребят не оставило никого равнодушным. Без преувеличения можно сказать, что все, кому повезло увидеть представление, попали в настоящую сказку, где фантастические герои удивляли зрителей высочайшими чудесами циркового искусства.

И, конечно же, дебютное шоу, стало праздником не только для всех гостей, но и для самих артистов и руководителей цирка, которые в этот день приобрели свой дом.

Разделить радость открытия с артистами приехали – министр культуры области Наталья Щелканова, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, депутаты Облдумы Сергей Чащин и Андрей Корнеев, представители старейших российских цирковых династий – директор филиала Росгосцирка Дарья Костюк, главный режиссёр государственной цирковой компании Елена Петрикова, Заслуженная артистка России Карина Багдасарова и её супруг, выпускник первого состава «Арт-Алле» Денис Козырь. Они говорили о том, что в России, пожалуй, нет аналогов коллектива такого уровня в небольшом городе и открытие в наше время такого цирка сродни чуду.

Выступая с ответным словом руководитель «Арт-Алле» Сергей Соловьёв сказал, что испытывает большое счастье от возможности дарить детям и взрослым радость, как важную составляющую человеческой жизни. Руководитель цирка выразил слова благодарности всем меценатам, кто активно оказывал помощь и приближал дату открытия цирка.

В числе меценатов ярый поклонник циркового искусства «Арт-Алле», депутат городского Совета Маркса, руководитель сети Клиник Доктора Трухманова – Юлия Трухманова, которая на протяжении нескольких лет неоднократно оказывала помощь и поддержку руководству цирка. Не отказала она руководству цирка в просьбе оказать материальную помощь в реализации дизайнерских решений декора фойе нового здания цирка.

В честь премьеры представления в новом здании Юлия Трухманова поздравила всех причастных с таким грандиозным событием и вручила цирковой труппе артистов огромный торт.

— Именно в Цирке открываются поистине безграничные возможности человека путем постоянных тренировок и репетиций, строгих режимов и огромного риска. И как важно таким артистам иметь в качестве опоры родные стены. Цирк «Арт-Алле»! От всего сердца поздравляю вас с Новым Домом! Вы дарите нам столько радости и необыкновенных эмоций! Пусть Новый Дом заиграет новыми красками, звуками и смехом детей! Летите вверх и к звездам и удивляйте мир – это ваше призвание!

— Отдельные слова благодарности хочу выразить Главе Марксовского района Дмитрию Николаевичу Романову. Именно благодаря его стойкости и силе духа, возобновилось строительство цирка в Марксе. И, конечно, хочу выразить слова признательности за неоценимый вклад в завершение строительства Дома для Арт-Алле спикеру Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину, поддержавшего инициативу общественников о возобновлении строительства здания цирка и Губернатору Саратовской области Валерию Васильевичу Радаеву, финансово поддержавшего строительство цирка.

— Поздравляю всех причастных и неравнодушных с этим знаменательным событием для Саратовской области.