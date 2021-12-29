Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продолжает делать мир чуточку добрее и растет с каждым годом.

Депутат городского Совета город Маркс Юлия Трухманова присоединилась к волонтерскому движению и приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» организована Всероссийским проектом «Мечтай со мной» при поддержке Фонда президентских грантов. В ней принимают участие дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии праздника ребята пишут свои желания на открытках, после чего волонтеры выбирают одну из нескольких детских записок и претворяют мечту ребенка в жизнь.

Юлия Трухманова​ в этом году выступила в роли доброго волшебника и исполнила желания сразу нескольких детишек: четырех ребят из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и трех сестер из многодетной семьи, которые всем сердцем верят в Деда Мороза и очень ждут подарки.

Мальчик Елисей из реабилитационного центра очень хотел получить в подарок лыжи и его желание было исполнено, девочке Ульяне Юлия Трухманова подарила красивые сережки и сладкий подарок, Алия мечтала найти под елкой наушники, а Анастасия – ортопедический коврик. Их мечты также были исполнены.

На днях Юлия Трухманова посетила многодетную семью Терентьевых и лично вручила подарки сестрам. Татьяне, как и загадывала девочка, подарила собрание произведений классической литературы, малышке Полине – куклу, как оказалось, очень похожую на саму девочку, а Елизавете – набор фломастеров и блокнотов для создания арт-рисунков. В знак своей благодарности и признательности девочки преподнесли ответный подарок, вручив портрет Юлии Трухмановой, нарисованный руками старшей сестры Татьяны.

Юлия Трухманова поблагодарила родителей за прекрасное воспитание дочерей и поздравила с наступающими праздниками.

— Новый год – это время, когда детские мечты должны обязательно сбываться. Я призываю всех участвовать в благотворительных акциях. Подобные мероприятия позволяют ​ каждому проявить лучшие человеческие качества – доброту, милосердие, уважение к нуждающимся в помощи. Любой может сделать доброе дело, ведь добрые поступки – истинные ценности, делающие мир светлее. Проект реализуется по всей стране, уверена, многие депутаты с удовольствием откликнутся на эту инициативу и подарят новогодние чудеса детям, – сказала​ Юлия Трухманова.