Сегодня, 6 апреля, в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер года-2021», которые были выбраны по решению читательского жюри газеты «АиФ-Саратов».

В мероприятии приняли участие руководители и представители организаций и учреждений различных отраслей экономики, промышленности, здравоохранения, культуры и социальной сферы Саратовской области.

Клиника педиатрии и детской стоматологии доктора Трухманова была удостоена награды в номинации «Лучшая социально ориентированная клиника для детей Саратовской области по итогам 2021 года», а генеральный директор Юлия Трухманова признана лучшим руководителем частной клиники Саратовской области.

Премию Юлии Трухмановой вручила заместитель министра труда и социальной защиты региона Ирина Муругова.

Доктора медико-социального проекта сети клиник Доктора Трухманова «Здоровая многодетная семья» вот уже 3й год бесплатно оказывают медицинские услуги многодетным семьям всей Саратовской области и очень приятно, радостно и важно, что этот проект получает внимание и отклик в сердцах читателей.

За всё время существования проекта за 2019-2022 г. оказано уже более 18000 бесплатных медицинских услуг, в том числе проведено 16120 консультации специалистов, выполнено 2654 ультразвуковых исследований.

Важно отметить, что конкурс «Лидер года» проводится саратовской редакцией еженедельника «АиФ» уже в 14-й раз, его почетными лауреатами, по мнению читателей, стали 74 победителя в различных номинациях.

-Мы гордимся, что деятельность наших клиник нацелена не только на получение прибыли от коммерческой деятельности, но и на реальную, адресную помощь семье, как одному из приоритетных направлений развития социальной политики нашего государства.

Люди, которые задействованы в реализации проекта «ЗДОРОВАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» — это не привлеченные специалисты. Это врачи наших клиник, которые с удовольствием, по личной инициативе помогают детям, делая то, что они хорошо умеют делать, и делятся с ними своим душевным теплом и сердечностью! Мы делаем это сейчас, мы будем делать это и дальше!— отметила Трухманова.