Материнство – величайшее счастье, а путь к счастью у каждого свой. В некоторых случаях, чтобы произошло чудо зачатия, необходима помощь специалистов.

Руководитель Сети клиник Доктора Трухманова, депутат городского Совета Маркс Юлия Трухманова ответила на вопросы журналиста «Новостей Саратова» и рассказала о работе клиники.

Она считает, что с развитием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) диагноз бесплодия перестал звучать как приговор. ЭКО, ИКСИ, донорские программы позволяют парам завести ребенка в тех ситуациях, что еще недавно казались бесперспективными.

-Какова главная задача центра?

-Наша главная задача – это помощь семье в рождении здорового ребенка на каждом этапе, начиная от зачатия и заканчивая сохранением здорового малыша на протяжении всего периода беременности. Именно для решения этой задачи, ЛДЦ «Медэксперт» заключил партнерское соглашение с клиникой «Мать и Дитя» в Самаре.

-Чем клиника «Мать и Дитя» отличается от других, в чем преимущество?

-Экстракорпоральное оплодотворение – одно из направлений, принесших непререкаемый авторитет клинике «Мать и Дитя». Благодаря лучшим в своей области специалистам и инновационному оборудованию здесь применяют самые эффективные и безопасные методы, используемые в международной репродуктологической практике на сегодняшний день. Но самое главное – это результативность: у пациентов клиники «Мать и Дитя» более высокие шансы забеременеть! В клинике работают врачи, которые проходили ординатуру под руководством Марка Аркадьевича Курцера – врача акушера-гинеколога, профессора, академика РАН создателя сети клиник «Мать и Дитя».

— Почему женщины, желающие стать матерями, выбирают именно вас?

-Сотрудничество лечебно-диагностического центра «Медэксперт» с клиникой «Мать и Дитя» особый проект, основным принципом которого является уникальный подход в лечении пациента! Каждый из нас старается достичь максимум успеха в рождении здорового малыша. Все наши врачи работают в тесном контакте друг с другом и предлагают только комплексное лечение.

Наше сотрудничество предполагает «транспортную схему» подготовки пациента к ЭКО. Программа ЭКО по транспортной схеме подразумевает прохождение большей части обследований и подготовки к ЭКО, включая первый этап ЭКО – стимуляцию суперовуляции по месту жительства под наблюдением своего лечащего врача ЛДЦ «Медэксперт» и визит в клинику «Мать и Дитя» непосредственно на пункцию и перенос эмбрионов.

Подобный подход экономит и время, и деньги пациента. «Транспортная схема» предполагает тесное взаимодействие специалистов клиники «Мать и Дитя» и лечащего врача-гинеколога в ЛДЦ «Медэксперт». Совместно они разрабатывают индивидуальный план подготовки к любой процедуре ВРТ.

Лечебно-диагностический центр «МЕДЭКСПЕРТ» располагает полноценной диагностической базой для выполнения полного спектра необходимых исследований.

В рамках сотрудничества Лечебно-диагностического центра «МедЭксперт» и ИДК «Мать и Дитя» г. Самара, в наступившим году продолжаются, ставшие такими долгожданными и востребованными, КОМПЛЕКСНЫЕ ПРИЕМЫ СЕМЕЙНЫХ ПАР.

Консультации семейных пар по вопросам ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ проводят:

• Врач эксперт ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии высшей категории с международным сертификатом FMF Петрова Татьяна Александровна;

• Заведующая центром репродуктивного здоровья, врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог Семенюк Татьяна Олеговна;

• Врач репродуктолог клиника «Мать и Дитя» Баранова Юлия Михайловна;

• врач уролога-андролога Кошечкина Андрея Сергеевича

Доктора в таком составе в нашем Центре репродуктивного здоровья, более года ведут регулярные мультидисциплинарные приемы пар, испытывающих затруднения в зачатии и по вопросам бесплодия.

-Что дает такой мультидисциплинарный подход к приему семейной паре?

— В первую очередь, это возможность для пары комплексно, в течении 1-1,5 часа получить консультацию репродуктолога, акушера-гинеколога, андролога, уролога и конечно выполнить УЗДГ органов малого таза для женщин с целью диагностики патологии репродуктивной системы. Определить план лечения, если лечение ещё не получалось парой, скорректировать уже получаемое лечение, и, если лечение уже прошло, а беременность не наступила, и имеют место быть рецидивы- пара может подробно обсудить с репродуктологом вопросы, связанные с ЭКО, ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии).

Таким образом, совместный прием специалистов ЛДЦ «Медэксперт» и ИДК «Мать и Дитя» г. Самара, а также, совместно разработанные протоколы предгравидарной подготовки пар к наступлению беременности определяют единый подход к лечению пары. Комплексный подход к обследованию позволяет пациентам комфортно, максимально быстро и качественно подготовиться к процедуре ЭКО, а значит повысить шансы на ее успешное завершение долгожданной беременностью.

Приезжая на программу ЭКО или ВРТ в ИДК «Мать и Дитя», пара сразу же вступает в программы, не проходя снова этапы диагностики и лечения.

После успешного завершения процедуры ЭКО, женщина может встать на учет по беременности в ЛДЦ «Медэксперт». Наши специалисты могут вести беременность от момента зачатия, наступившего как естественным путем, так и в результате ЭКО, до момента рождения.