Руководитель Клиники Педиатрии Доктора Трухманова депутат городского Совета Маркс Юлия Трухманова в этом году стала доброй волшебницей и исполнила желания сразу для нескольких детишек: трех ребят из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями:

— Елисею были подарены лыжи,

-первокласснице Ульяне — сережки и конфеты,

— Алие — ортопедический массажный коврик.

— Новый год – это время, когда детские мечты должны обязательно сбываться. Я призываю всех участвовать в благотворительных акциях. Подобные мероприятия позволяют каждому проявить лучшие человеческие качества – доброту, милосердие, уважение к нуждающимся в помощи. Любой может сделать доброе дело, ведь добрые поступки – истинные ценности, делающие мир светлее. Проект реализуется по всей стране, уверена, многие депутаты с удовольствием откликнутся на эту инициативу и подарят новогодние чудеса детям, – сказала Юлия Трухманова.