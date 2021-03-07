В Саратовской области на трассе в Вольском районе легковушка столкнулась с фурой DAF, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Вчера, около 20:50 вечера 31-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку и врезался в большегруз, которым управлял его ровесник. В результате ДТП пострадал сам водитель , его 35-летняя спутница и 17-летняя девушка, которую спасателям пришлось, буквально, вырезать из искореженной легковушки.

С травмами они госпитализированы в больницу.