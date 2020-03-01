Несовершеннолетняя жительница Балакова Саратовской области в отношении дважды попалась на торговле «солями», сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, 4 декабря прошлого года 17-летняя девушка продала мужчине большую партию «солей».

Во второй раз девушка «засветилась» перед правоохранителями 10 января, когда закупила еще одну крупную партию наркотика.

Сейчас на нее возбуждено уголовное дело. Так же, инспекторы органов опеки проверят семью девушки и условия ее проживания.