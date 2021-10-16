Учащаяся «Детской школы искусств 18» Анастасия Кувшинова стала участницей телевизионного шоу «Лучше всех!».

Настя — художница, ей всего 9 лет, но глядя на её работы, сложно поверить, что писал их ребенок. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Работы Анастасии​ хранятся в Народном краеведческом музее имени Г.С. Титова, Музее-усадьбе имени​ ​Н.Г. Чернышевского, в частной коллекции в Италии, а также у известных российских артистов.

Эфир передачи состоится 17 октября в 19.20 на Первом канале.