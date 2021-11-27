В полицию попала 21-летняя жительница Саратова, которая призналась в содеянном. Оказалось, умерший 58-летний мужчина был сожителем ее бабушки, когда он заболел, то отдал подозреваемой банковскую карту и просил ее снимать со счета пенсию, покупать лекарства и продукты.

В августе мужчина умер, но деньги продолжали поступать на счет, чем она и воспользовалась. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.