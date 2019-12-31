Полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая подозревается в краже телефона, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В полицию обратился 28-летний мужчина, рассказавший, что в прошедшую пятницу, 27 декабря, у него из квартиры пропал iPhone 10 стоимостью 71 тысяча рублей.

Было возбуждено уголовное дело и в понедельник, 30 декабря, была задержана подозреваемая — 19-летняя девушка. В краже она призналась. К слову, ранее саратовчанка в поле зрения правоохранительных органов не попадала и проблем с законом не имела.

Похищенный телефон девушка успела продать прохожему на Сенном рынке. Ведется следствие.