Накануне, 12 января, в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о попытке угона автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Женщина заявила, что ее автомобиль «ВАЗ-2107» пытались угнать. Позже об угоне «ВАЗ-21099» сообщил уже другой автовладелец.

Сотрудники ГИБДД остановили угнанный автомобиль, за рулем которого оказался ранее судимый 18-летний житель Вольска. Он признался, что «ВАЗ-2107» ему не удалось завести, а со второй машиной затруднений не было, так как в ней были ключи.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.