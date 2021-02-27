Следователи проводят проверку по факту внезапной смерти 17-летнего подростка в Балакове Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В пятницу, 26 февраля, юноша проводил время в компании приятеля и двух девушек в квартире на набережной 50 лет ВЛКСМ в Балакове. Около 20:00 парень плохо себя почувствовал и его друзья вызвали «скорую помощь». Несмотря на все старания медиков, спасти подростка не удалось.

При предварительном осмотре на теле юноши не было обнаружено следов насилия. Проводится проверка.