Юная команда девочек из Озинок завоевали серебро в финале III Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6!

Саратовчанки уступили с минимальным счётом команде футболисток из Карачаево-Черкесии.

— Девчонкам совсем немного не хватило удачи для победы, но для нас вы всё равно победители! Молодцы! Как и обещали мне на XIX областном турнире по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора области, приехали с Всероссийских соревнований с медалью! Так держать! Умницы! Мы вами гордимся. Спасибо тренеру и родителям за воспитание таких целеустремлённых детей! — порадовался победе юных спортсменок в сврем Instagram губернатор Саратовской области Валерий Радаев.