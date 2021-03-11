Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская вручила подарки участникам благотворительной акции «Всемирный день почки».

11 марта 2021 года во всём мире отмечается Всемирный День Почки – ежегодное мероприятие, основная цель которого — привлечь внимание общественности к проблеме высокой распространённости почечных патологий.

В клинической больнице №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ состоялась благотворительная акция для юных пациентов отделения нефрологии и их родителей. Благодаря директору клиники факультетской педиатрии, заведующему кафедрой факультетской педиатрии СГМУ им В И Разумовского, главному внештатному детскому ревматологу МЗ Саратовской области Юрию Спиваковскому для маленьких пациентов больницы регулярно проводятся детские тематические праздники.

Вот уже четыре года подряд организованные им благотворительные акции объединяют семьи, в которых воспитываются дети с артритом.

Сегодня появилась новая традиция — Всемирный день почки также вошел в календарь тематических дат клиники. Впервые состоявшись, мероприятие вызвало массу положительных эмоций не только у юных пациентов, но и у тех, кто помог в организации праздника.

Как отметила в своём приветственном слове заведующая отделением факультетской педиатрии Ирина Королева: «Сегодняшний праздник во всем мире проходит под девизом «Обеспечить нормальную жизнь людям с заболеваниями почек». А нормально жить для детей – это радоваться. Мы всей клиникой признательны организаторам данного мероприятия: это — кафедра факультетской педиатрии, наши студенты и волонтеры. Мы благодарны Юлии Литневской, человеку неравнодушному и готовому дарить всем радость».

— Замечательно, что появилась новая прекрасная традиция, которая позволяет порадовать детей с тяжелыми заболеваниями. Благодарю фонд «Столица Милосердия» за то, что вместе мы в очередной раз сформировали Коробку доброты, и, помимо того, что сегодня каждый ребенок получил подарок, теперь игрушки смогут получать маленькие пациенты во время проведения болезненных медицинских процедур. Хотелось бы, чтобы подарки помогли поднять настроение и немного отвлечь и утешить детей, став своеобразной наградой за смелость. И, конечно же, хочется выразить особые слова благодарности всем медикам, юным и заслуженным, которые подарили детям еще один замечательный праздник, — поделилась впечатлениями Юлия Литневская.