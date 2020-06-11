В Энгельсе юные рэкетиры вымогали у подростков деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Фигурантами серии вымогательств стали 20-летняя девушка и 18-летний парень. Молодые люди 2 августа 2019 года в ночное время в кафе на улице Тельмана стали требовать у двоих несовершеннолетних девушек деньги в размере 500 рублей с одной и тысячи с другой. Злоумышленница в добавок украла у одной из потерпевших серебренную и золотую цепочку. Парочка угрожала физической расправой девочкам и их родителям, испугавшись угроз дамы передали юноше 1,5 тысячи рублей. Вымогательницу не устроило, что деньги получил только молодой человек, она вызвала тех же девочек на встречу и потребовала ещё три тысячи рублей, так же угрожая расправой. Подростки были напуганы и отдали злоумышленнице мобильный телефон и банковскую карту, на которой было 3,4 тысячи рублей. Но та все не унималась, она сняла с одной потерпевшей джинсовую куртку, а у второй забрала смарфон. И этого грабительнице было мало, она ударила одну из потерявших в лицо и требовала с жертв ещё восемь тысяч рублей. Осознавая всю безысходность ситуации девочки, рассказали все своим родителям, которые обратились в полицию.

Выяснилось, что позже злоумышленница, находясь у дома на улице Полтавская угрожала насилием сверстнице требовала пять тысяч рублей и забрала у жертвы серьги.

Как оказалось, и молодой человек не первый раз вымогает деньги с угрозами расправы. В период с 7 по 16 июля прошлого года он стал угрожать подростку и требовать 1,5 тысячи рублей, мальчик смог принести только 500. Вымогателю это не понравилось, и он стал требовать ещё две тысячи рублей. Опасаясь угроз, потерпевший стал скрываться, что привело рэкетира в гнев и он стал требовать от юноши 15 тысяч рублей. После этого подросток обратился в полицию.

Молодые люди на допросе признали всю свою вину. Суд приговорил девушку к двум с половиной годам лишения свободы, а парня к одному году и шесть месяцев заключения. Отбывать наказание парочка будет в колониях общего режима.