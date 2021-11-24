Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в ходе проведения розыска на станции Анисовка выявили трех граждан, подозреваемых в хищении металлолома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что двое 15-летних и 18-летний жители Энгельса украли металлолом с полувагона на перегоне Анисовка-Покровск. Часть металла злоумышленники вывезли на машине, принадлежащей совершеннолетнему, и сдали в пункт приема, а часть оставили у полувагона.

В дальнейшем они хотели сдать похищенное общим весом в 290 кг в пункт приема лома черного металла.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.