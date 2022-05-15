Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проводит II Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого».

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, а также семьи, детские сады, школы, а также детские учреждения всех типов, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, общественные организации.

Ребята могут представить свои работы в девяти номинациях. Две из них командные – «Экосемья» и «Экошкола», семь индивидуальных – «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экорисунок», «Экофокус».

Победителей и призеров премии ждут ценные подарки: смартфоны, планшеты, экшн-камера, ноутбуки, поездка на полную смену 21 день во Всероссийский детский центр «Орленок» и многое другое.

Напомним, на территории Саратовской области реализуется нацпроект «Экология», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках проекта большое внимание уделяется просвещению юного поколения Саратовской области в проблемы экологии региона.