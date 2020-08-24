Судом вынесен приговор 21-летнему жителю Саратова за совершение грабежа, сообщает областная прокуратура.

Ранее, вечером 13 июня, подсудимый возле домов на улице Железнодорожная города Саратов заметил нетрезвого мужчину. Юный рецидивист намеренно поставил пьяному подножку и повалил того на землю. Из рук потерпевшего выпал клатч, который и был нужен грабителю. С похищенными из клатча 26 тысячами рублей парень скрылся с места происшествия.

Общая сумма причиненного ущерба составила 28 тысяч рублей.

Суд вынес приговор парню в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.