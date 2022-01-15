Проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на производстве в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне, 14 января, 18-летний машинист конвейера организации, специализирующейся на производстве битуминозных смесей, выполнял работы на устройстве «Грохот» в поселке Знаменский Ивантеевского района.

Вскоре он был обнаружен рабочими под транспортировочной лентой барабанного устройства «Грохот». По приезду врачи констатировали смерть парня.

Следователями проведен осмотр места происшествия. Все обстоятельства выясняются.

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