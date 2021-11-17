В полицию обратился житель Саратова с заявлением о краже машины. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам мужчины, неизвестные похитили его автомобиль «ВАЗ-2115», который находился без присмотра около дома, расположенного на улице Большая Горная.

Полиция задержала 18-летнего гражданина. Он пояснил, что машину сдал в авторазборку за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды.

Расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.