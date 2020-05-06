На самоизоляции все развлекаются как могут. Кто-то получает штрафы за прогулки в общественных местах, кто-то наоборот спасается подальше от города и людных мест на дачах.

А вот в Октябрьском ущелье режим самоизоляции «открывает» новые таланты. Например во дворе дома №149 на улице Шелковичная юный скрипач исполнил «Времена года» Вивальди для саратовцев. Видео уже появилось в одном из пабликов соцсети ВКонтакте.

Музыкант сумел растопить сердца даже не заставших его живое выступление местных жителей. В комментариев несколько десятков хвалебных и благодарственных отзывов о его поступке.

— В каменных дебрях зелёный островок и замечательный музыкант! Браво! — восхищается Лариса Баллад.

— Если герой этого поста читает это — ты молодец! — поддерживает Александр Зверев.