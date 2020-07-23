Вчера, 22 июля, в 5:40 на подъезде к Саратову произошло ДТП, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

На 706-м километре автоподъезда к Саратову от автодороги «Каспий» в Татищевском районе 18-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и случайно выехал на встречку.

Столкновения предотвратить не удалось. 47-летний водитель автомобиля «Газель», ехавший по встречному направлению, не смог экстренно остановиться.

В результате ДТП Lada Priora и «Газель» столкнулись, а юный водитель был госпитализирован.