Сегодня в Саратовской государственной юридической академии прошел круглый стол «Юридические клиники в системе защиты прав и законных интересов граждан: правовые и организационные проблемы», посвященный 20-летию со дня образования Юридической клиники СГЮА.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик, представители регионального управления минюста РФ, МВД, областной и городской думы, муниципальных районов области, сотрудники юридических клиник вузов региона, преподаватели и студенты СГЮА.

По видеоконференцсвязи участие в мероприятии принял заведующий Студенческой бесплатной юридической консультацией (юридической клиникой) юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель клиники правового просвещения «Живое право» Максим Дранжевский, который отметил, что Саратов является одним из крупнейших центров юридического образования в России, а также выразил уверенность, что юридические клиники сегодня – это необходимый элемент качественного образования в правовом вузе.

Участники обсудили вопросы, связанные с оказанием правовой помощи социально незащищенным категориям граждан, а также выступили с докладами о совершенствовании законодательства о бесплатной юридической помощи в Саратовской области, правовой помощи жителям муниципальных районов региона и другие.

«В рамках своего двадцатилетнего периода работы Юридическая клиника СГЮА зарекомендовала себя как действенный механизм защиты прав граждан. Я очень благодарна студентам, преподавателям-наставникам за такую добросовестную работу, и желаю, чтобы клиника академии еще много лет развивалась и процветала, а самое главное, чтобы помогала нашим государственным органам власти в решении насущных проблем жителей», – отметила омбудсмен Татьяна Журик.

Руководитель Юридической клиники СГЮА Любовь Зубова рассказала об опыте работы по оказанию бесплатной юридической помощи. Так, например, за последние пять лет правовые консультации были оказаны более чем 18 000 граждан, а практикоориентированное обучение в юрклинике академии прошли более 650 студентов.

«В Юридическую клинику приходят граждане с самыми разными проблемами и вопросами, и к каждому человеку обязательно нужно найти свой индивидуальный подход. В практической работе часто возникают непростые ситуации, где теоретических знаний уже недостаточно. Без практики выпускнику-юристу сложно себя реализовать в полной мере в профессии, а юридическая клиника позволяет приобрести нужный опыт под чутким руководством преподавателей, специалистов юридического профиля, что очень ценно», – рассказал студент Института магистратуры и аспирантуры СГЮА, стажер юрклиники Глеб Сазонов.