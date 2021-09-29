Подведены итоги грантового конкурса социальных проектов для социально

ориентированных некоммерческих организаций, учредителем которого выступило

министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области. На конкурс были поданы более ста заявок. По результатам работы экспертной комиссии победителями признаны 66 некоммерческих организаций из 15 муниципальных районов, в том числе и проект Юридической клиники СГЮА «Программа адаптации и социализации мигрантов и вынужденных переселенцев в местах компактного проживания на приграничных территориях Саратовской области».

Данный проект направлен на укрепление общероссийского самосознания и

духовной общности народов, проживающих в приграничных районах Саратовской

области. В ходе его реализации специалисты Юридической клиники СГЮА проведут

серию образовательных вебинаров и консультаций по правовым вопросам с органами

исполнительной и муниципальной власти региона, также будет организована работа

фокус-групп, направленная на профилактику экстремизма и ксенофобии среди мигрантов и коренных жителей области.

Актуальность проекта обусловлена тем, что Саратовская область – один из самых

многонациональных субъектов Российской Федерации, в котором уделяется серьезное

внимание развитию комплекса межнациональных и межконфессиональных отношений.