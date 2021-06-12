В полицию обратился саратовец с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщили в городском УМВД.

У гражданина было много кредитов и он нашел юриста, который пообещал избавить его от проблем за 100 тысяч рублей. Он взял еще один займ на оплату этих услуг и оплатил эту сумму, после чего связь со «специалистом» прервалась.

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний рецидивист из Энгельса, ранее судимый за это же правонарушение. Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.