На привокзальной площади в Саратове обокрали юристку из Люберец, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Девушка обратилась в полицию с заявлением о краже паспорта и 4,8 тысячи рублей из рюкзака 5 октября. Было возбуждено уголовное дело и 9 октября оперативники задержали подозреваемого – 48-летнего саратовца ранее неоднократно судимого за разбой, грабеж и кражи.

Мужчина признался в воровстве, сказав, что деньги потратил, а паспорт порвал и выкинул, но не помнит где, поскольку был пьян.