Сегодня, 11 марта, в саратовском областном музее краеведения рассказали о планах в связи с празднованием 60-летия первого полета человека в космос.

Директор учреждения Евгений Казанцев сообщил, что с 27 марта здесь начнет работать выставка ““Сокол”, “Орлан” и другие предметы космической одежды”” из московского музея космонавтики. А в Москву отправится уникальная коллекция из 14 предметов, связанных с периодом жизни в Саратове первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Ее можно будет увидеть на проекте “Первый”, который откроется 9 апреля.

Кроме того, в соцсетях начали публиковать подкасты-отрывки из книги Юрия Гагарина “Дорога в космос”, где он вспоминает о Саратове. Объявлен конкурс для детей и молодежи “Будь первым!”.

На мероприятии отметили, что Юрий Гагарин прописан в саратовском индустриально-педагогическом техникуме, домовая книга общежития учреждения, которое располагалось на улице Мичурина, хранится в архиве музея.



