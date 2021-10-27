Юрий Гагарин – уроженец Саратовской области называл город Саратов своим вторым домом. Свой полет в космос 12 апреля 1961 года он также завершил на территории Саратовской области, возле села Узморье, и уезжая с саратовской земли пообещал обязательно еще вернуться сюда.

Выполнить свое обещание он смог только спустя четыре года. Он приехал в Саратов 4 января 1965 года на юбилей индустриально-педагогического техникума, в котором он когда-то учился. Он успел заехать и на место своего приземления, увидеться с Анной Тахтаровой и ее дочкой Ритой – первыми людьми, встретившими его на земле.

Полет Гагарина в космос разбил двадцатый век на «до» и «после» а для жителей села он стал воистину незабываемым событием. Космонавту было присвоено звание Героя советского союза, а на месте его приземления в 1965 году установили памятный обелиск.

Саратовский совет депутатов трудящихся в 1967 году решил присвоить Юрию Гагарину звание почетного гражданина города Саратова. В ответ он записал к саратовцам радиообращение.

— Город Саратов я по праву могу считать своей второй родиной, городом моей юности. Здесь я учился в индустриальном техникуме… здесь же я учился в аэроклубе ДОСААФ, здесь началась моя крылатая юность. Наконец, на Саратовскую землю я возвратился из космоса, сказал первый космонавт.

Юрий Гагарин оставил яркий след в истории Саратовской области, которая всегда будет ассоциироваться с первым полетом человека в космос.

Космическая тематика является одним из центров притяжения иностранных туристов. Все больше жителей других стран хотят посетить места космической славы и прикоснуться к истории первого космического полета.

Сейчас на месте приземления Гагарина открыт новый парк Покорителей космоса, который после визита президента России Владимира Путина готовится к переходу на федеральный уровень.