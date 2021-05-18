Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский посетил Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина и предложил провести там финал региональной игры «Умницы и умники Земли Саратовской» в 2022 году.

Визит прошел вместе с и.о. министра образования области Михаилом Орловым и руководителем реготделения «Национальной родительской ассоциации» Наталией Кривенцовой.

— Было бы хорошо грядущий сезон региональной олимпиады 2022 года посвятить космической теме и рассмотреть возможность проведения ее финала на территории парка, – предложил Юрий Вяземский.

Также он посетил историко-культурный комплекс «Журавли» в Парке Победы на Соколовой горе.

Напомним, вчера в лицее-интернате 64 города Саратова прошла финальная игра региональной олимпиады «Умницы и умники земли Саратовской» с личным участием Юрия Вяземского.

По итогам интеллектуальной игры абсолютным победителем стал Ярослав Сидоров, десятиклассник из энгельсской Гимназии № 8. Второе место за Ириной Тазаткиной, ученицей средней школы № 33 им. П.А. Столыпина Энгельсского района. Третьим стал Виктор Харькин из саратовского Лицея № 107. Защищать честь области на известной телеигре предстоит им и Елене Пигаловой, ученице средней школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов Энгельсского района, Андрею Трусову, десятикласснику из гимназии № 34 города Саратова, Дарье Семеновой, ученице саратовского Лицея-интерната 64. Их на телеигру отдельно пригласил Юрий Вяземский, объяснив это грядущим юбилейным сезоном – уже 30 по счету.