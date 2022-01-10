Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин поделился с интернет-изданием «Новости Саратова» подробностями спецоперации по установке ЯК-42 в Саратове.

— Транспортировка и установка самолета ЯК-42, была проведена в соотвествии с выработанным планом работ.

Воздушное судно было точно выведено с летного поля на место, где находится сейчас.

Если посмотреть съемки с квадрокоптера — видно, что расстояние между постройками, самолетом и буксировочной техникой порой составляло сантиметры.

Работы проведены с учетом инфраструктуры района старого аэропорта.

Совместно с ООО»Сокол», специалистами Саравиа, конструкторским бюро «Энергомаш» и инженерами, обслуживавшими воздушные суда подобного типа была выработана единственно возможная стратегия демонтажа, требующая частичного снятия внешней обшивки .

С учетом дальнейшего нахождения этого обьекта было принято решение об усилении конструкции крыльев.

Сегодня начался процесс монтажа крыльев.

Все работы проводятся под контролем специалистов.

Соответствующий вид будет восстановлен, — отметил Юрин.