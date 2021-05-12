Начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрию Юрину присвоено звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом гласит Указ президента РФ от 11 мая 2021 года.

Юрий Юрин трудится спасателем с апреля 2003 года, с марта 2015 года по ноябрь 2020 возглавлял областную службу спасения.

Он много раз с риском для собственной жизни лично возглавлял проведение аварийно-спасательных работ. Награжден медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». Имеет два высших образования, им освоено 12 специальностей в том числе: «промышленный альпинист», «инструктор бес парашютного десантирования», «специалист по ликвидации аварийного розлива нефти», «пожарный», «взрывник», «специалист по оказанию первой помощи», газоспасатель» и другие.

Награжден медалями «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», Почётным знаком губернатора Саратовской области, на протяжении многих лет был членом, а затем и капитаном сборной области по многоборью спасателей.

Отметим, что почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным работникам спасательных служб за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, разработке и освоении новой спасательной техники, воспитании и обучении кадров, работающим в спасательных службах десять и более лет.