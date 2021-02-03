Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин на пресс-конференции обратился к автомобилистам.

Он отметил, что с пятницы ожидается резкое похолодание до -18 градусов. Важно учитывать этот факт при планировании поездок, отправляться на исправном и заправленном авто, брать с собой медикаменты. И всегда точно знать свое местоположение.

—Ситуация под контролем, налажена связь с другими подразделениями, налажена связь с министерством транспорта региона. Уточнили технику на местах, достаточное количество пескосоляной смеси, — отметил он.

Чиновник отметил, что это не говорит о том, что можно избежать всех внештатных ситуаций.