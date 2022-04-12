В Саратовской области весенний паводок пошел на спад. Такой информацией поделились сегодня, 12 апреля, начальники региональных спасателей на пресс-конференции.

По их словам, Саратовская область относится к категории достаточно умеренных регионов по прохождению паводка. В этом году, несмотря на количество снега, подтопленных домов именно паводковыми водами не оказалось.

— Были подтопления талыми водами, которые держались на контроле, — отчитался начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.

В докладе он отметил, что всего в этом году оказалось подтоплено 18 низководных мостов, две насыпные плотины, три участка дорог в 10 районах. Сейчас подтопленными остаются девять мостов, две плотины и три участка дорог в семи районах.

— Всё в штатном режиме. Перевозятся жители, доставляются дети в школы. Каких-то проблемных моментов не зарегистрировано, — добавил Юрин.

Кроме того, по его словам, сейчас паводок уже идёт на спад. Вода либо стоит, либо уже уходит.