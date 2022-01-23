Cerодня в Правительстве области провели оперативное совещание по ситуации с расчисткой дорог после обильного снегопада.

На протяжении ночи ОГУ «Безопасный регион» собирало информацию по снежным заносам, из-за которых был затруднен проезд к населенным пунктам.

К 6.00 таких было 109. На данный момент осталось 31.

Всего за неделю Саратовский облспас из снежных заносов эвакуировал 18 человек.

Мобильный отряд тяжелой техники Облспаса пробил путь более чем к 10-ти населенным пунктам, пройдя более 100 километров сложных участков дорог.