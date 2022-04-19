В Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт и торжественная церемония вручения звания «Почетный гражданин города Саратова» почетному профессору Саратовской консерватории, Народному артисту СССР Юрию Ивановичу Симонову.
В программе концерта сочинения для симфонического оркестра Л. Бетховена, В. Моцарта, А. Лядова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича.
Солист – Игорь Виноградов.
Исполнители:
— Симфонический оркестр Саратовской консерватории;
— Художественный руководитель и дирижер – Михаил Мясников;
— Дирижер – Народный артист СССР Юрий Симонов.