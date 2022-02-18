В январе 2022 года худшие показатели уровня оплаты услуги по обращению с ТКО зафиксированы среди юридических лиц и предпринимателей, проживающих в Дергачевском и Хвалынском районах Саратовской области. Так, Дергачевском районе этой категорией потребителей было оплачено менее 24% от суммы, выставленной за услугу по обращению с ТКО, а в Хвалынском – 42,3%.

«Предприниматели практически во всех районах Саратовской области в январе достаточно аккуратно платили за услугу. В ряде районов она немного не дотягивает до 100%, а где-то – превышает, что говорит о желании представителей бизнеса оплатить долги, которые были накоплены ранее. Но, к сожалению, есть и те, кто услугой пользуется, свои отходы выбрасывает, а платить не торопится. Все они рано или поздно окажутся в суде, где с них будет взыскана не только сама задолженность, но и пени», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, взыскание задолженности через суд грозит предпринимателям взысканием не только суммы долга, но и судебных издержек. В случае неисполнения решения суда документы на взыскание передаются судебным приставам, и в этом случае должник будет вынужден оплатить еще исполнительский сбор.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.