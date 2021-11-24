Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» проанализировали динамику поступления платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО от юридических лиц. В итоге выявлено, что кампания по взысканию дебиторской задолженности посредством досудебных претензий и судебных исков дает положительные результаты — многие организации решили оплатить долги, не дожидаясь судебных решений.

Безусловным лидером по проценту оплаты стал Краснопартизанский район, где предприниматели внесли в течение октября платежи сразу за несколько месяцев. Высокая собираемость также отмечена в Балаковском, Перелюбском и Ровенском районах. Повысилась платежная дисциплина юрлиц во всех районах Саратова, за исключением Волжского района, где ряд предпринимателей по-прежнему задерживают плату за оказанную коммунальную услугу.

-Наша кампания по взысканию образовавшейся задолженности касается всех потребителей без исключения, в том числе организаций, работающих на рынке жилищных услуг, т.е. управляющих компаний. Напомню, что взыскание долга в судебном порядке приводит к необходимости оплатить пени и судебные издержки, что может значительно увеличить итоговую сумму. Что касается бизнеса, то в случае возникновения у них существенных условий, в том числе связанных с ковид-ограничениями, следует оперативно направлять заявление с подтверждающими документам в адрес регоператора, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что наиболее удобным, быстрым и безопасным способом взаимодействия в рамках деловой переписки и получения счетов является электронный документооборот. В настоящий момент Саратовский регоператор АО «Ситиматик» ведет работу в двух основных системах ЭДО: «СБИС» и «Диадок».