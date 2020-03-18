Руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов сравнил этнографические составы населения в 1897 году и в 2010. Согласно данным переписи тех лет, в XIX веке в Саратовской губернии было около 77 процентов русских, почти семь процентов немцев, шесть — украинцев, пять — мордвин, четыре — татар и 0,6 процента — чувашей.

Через 113 лет список лидирующих национальностей изменился. Тогда в него попали русские, которых подавляющее большинство — 88 процентов, казахи — три процента, татары и украинцы — по два процента, один процент армян и 0,6 — азербайджанцев.

В конце текущего года статистики проведут очередную перепись населения и узнают, как изменились эти данные за десять лет.