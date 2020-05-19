Главный статистик Саратовской области Вячеслав Сомов рассказал об изменении этнографического состава региона за последние 100 лет. Эту информацию он озвучил в эфире «Радио России — Саратов».

По его словам, в конце XIX века из всех народностей в нашем регионе преобладали шесть: русские, немцы, украинцы, мордва, татары и чуваши. Однако по данным переписи населения за 2010 год этнографический состав изменился.

По-прежнему на первом месте остаются русские – 88 процентов. А вот остальной список лидеров поменялся: казахи — три процента, татары и украинцы — по два процента, армяне — один процент и азербайджанцы — 0,6 процента.

Изменился ли этнографический состав за последние 10 лет будет известно после Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в октябре 2020 года.