В Саратовской области за 11 месяцев 2020 года в авариях погибли 77 человек, 691 получил травмы. Пешеходов сбивали 737 раз, 269 — в темное время суток. При этом 234 человека получили увечья, а 48 погибли. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах. В основном граждан сбивают в темное время суток, когда шоферам сложно увидеть людей.

—Шоферу необходимо, по меньшей мере, две секунды на то, чтобы его мозг и тело отреагировали на появление пешехода на проезжей части. Если машина движется со скоростью 90 км /ч, за одну секунду она проедет 25 метров, и пока человек среагирует на появление препятствия на темной дороге, авто преодолеет дистанцию как минимум 50 метров. А в случае, если у водителя нет возможности вырулить на соседнюю полосу, или уйти на обочину, нужно еще заложить дополнительное время и расстояние для торможения, — отметили в Госавтоинспекции.