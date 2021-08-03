Под председательством прокурора Саратовской области Сергея Филипенко состоялось коллегия, посвященная итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года.

В текущем году прокурорами выявлено свыше 55 тысяч нарушений законодательства, восстановлены права почти четырех тысяч граждан.

В результате вмешательства прокуратуры удалось погасить задолженность по зарплате на сумму свыше 120 миллионов рублей на 52 предприятиях. Возбуждено четыре уголовных дела по ст. 145.1 УК, 170 работодателей понесли административное наказание.

Пресечено более четырех тысяч нарушений при планировании и исполнении бюджетов, закупках, использовании межбюджетных трансфертов.

Также выявлены хищения при реализации нацпроектов на сумму свыше 38 миллионов рублей — возбуждено 30 уголовных дел. Пресечены нарушения при контрактовании работ, шесть глав муниципалитетов привлечены к административной ответственности за нарушения бюджетного процесса.

Допускаемые в сфере реализации нацпроектов нарушения касаются в целом всех государственных и муниципальных закупок, где выявлено более 2,5 тысяч нарушений.

Зарегистрировано свыше 15 тысяч преступлений, сократилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев.