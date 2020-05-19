Саратовские автоинспекторы провели акцию «посмотри по сторонам», сообщает пресс-служба ГИБДД Саратова.

По итогам четыре месяцев 2020 года на территории Саратова произошло 143 ДТП с участием пешеходов, в результате чего 139 человек получили ранения, среди них 17 несовершеннолетних. Еще 11 пешеходов погибли.

В рамках проводимого мероприятия «Месячник безопасности дорожного движения», сотрудники городской автоинспекции провели акцию «Посмотри по сторонам!».

Мероприятие было проведено на оживленном перекрестке Радищева и Первомайской. С помощью заготовленных трафаретов автоинспекторы нанесли предупреждающие надписи «Посмотри по сторонам», для привлечения внимания пешеходов.