В Саратовской области продолжается обработка подъездов. В пятницу, 24 апреля, продезинфицировали 1,314 тысячи домов, сообщает ГЖИ.

Из общего числа 305 — саратовских домов.

Кроме того, управляющим компаниям, не выполняющим требования по уборке общественных мест, выдают предупреждения. На сегодняшний день девять УК получили такие документы. Из них три в Балакове, две — в Энгельсе, одна — в Ртищево и три — в Саратове.

Также будут наказывать организации, которые не предоставляют отчет о проведении санобработки.